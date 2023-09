Volley | il tabellone dell’Italia agli Europei | evitata la Polonia | ma c’è la Francia all’orizzonte

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’Italia ha conquistato il primo posto nel girone A degli2023 dimaschile. La sconfitta della Germania contro la Serbia ha sancito il matematico primato della nostra Nazionale con una giornata di anticipo: il match di questa sera contro i tedeschi sarà infatti ininfluente per i piazzamenti nel raggruppamento. Gli azzurri comandano con 4 successi e 12 punti, 12 set vinti e 0 persi. La Serbia insegue con 4 successi e 12 punti, 12 set vinti e 5 persi; la Germania è terza con 3 successi e 8 punti. Anche se l’Italia dovesse perdere per 3-0, conserverebbe il primo posto davanti ai balcanici e ai teutonici. Si tratta di un risultato importantissimo per i Campioni del Mondo, che si sono così garantiti di evitare lafino all’eventuale finale di questa rassegna continentale. Era l’obiettivo di questa prima fase per i ...