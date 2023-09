Volley femminile | Paola Egonu e lo strappo con Mazzanti | la strategia della Federazione per il Preolimpico

Paola Egonu e Davide Mazzanti viaggiano ormai su due binari distinti e separati . Lo strappo è definitivo, nell'Italia delnon ci sarà spazio per tutti e due. Non insieme. O l'uno o l'altro. La Federazione l'ha capito, questa volta margini per ricomporre fratture e incomprensioni non ce ne sono. Non è ...Così come lo auguro alla nazionale di pallavolo e ringrazio anche la squadradiche non ha raggiunto gli obiettivi pur facendo un percorso importante. Ora la federazione farà le sue ......la Nazionale di pallavolo, l'unica certezza è che nel futuro azzurro non ci sarà spazio sia per Davide Mazzanti che per Paola Egonu . O rimarrà il ct , oppure tornerà la stella del...

Da sabato 9 settembre, l'Italia di volley femminile sarà in ritiro a Cavalese, in Trentino, per preparare il torneo in Polonia valido per la qualificazione olimpica. Ma la decisione del commissario te ...Paola Egonu-Davide Mazzanti, la rottura è definitiva. Scende in campo la Federazione: strategia e scenari in vista del Preolimpico e dell'Olimpiade.