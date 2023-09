Volley | Europei 2023 | oggi Italia-Germania | come vederla in diretta TV e in streaming

...03/05/2022 - Play off scudetto serie A femminile / VeroMonza - Prosecco Doc Imoco... non soltanto quelli di gioco poteva relegarla in panchina agli(persi malamente) e indurla ...ANCONA - Quinta partita della fase a gironi degli2023 per l'Italia delmaschile, che dopo i successi con Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera, affronta la Germania con la già matematica certezza di aver chiuso al primo posto la Pool A . ...Ultimo match del girone A per l'Italia di Ferdinando De Giorgi che finora non ha lasciato neppure un set agli avversari . Dopo i 3 - 0 contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera, oggi al PalaRossini ...

Europei di volley 2023, Italia solo quarta: ora Mazzanti è in discussione Quotidiano Sportivo

Al PalaRossini di Ancona gli Azzurri, già primi del girone, affrontano i tedeschi nella quinta partita del massimo torneo continentale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima sfida degli azzurri nel girone preliminare del Campionato Europeo 2023: di fronte al Palasport d ...