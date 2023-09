Volley | Europei 2023 | l’Italia affronterà la Macedonia del Nord agli ottavi | quinta vittoria della Polonia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Si è conclusa la fase a gironi deglidimaschile eha conosciuto la propria avversaria per glidi finale: la nostra Nazionale ha vinto il proprio raggruppamento e andrà a Bari per incrociare ladel, quarta nella Pool C dopo la sconfitta per 3-0 contro la Repubblica Ceca. La prestazione di rilievo da parte di Lukas Vasina (19 punti) e Marek Sotola (12) ha permesso ai cechi di conquistare il terzo posto alle spalle die Olanda, regolando i padroni di casa guidati da Nikola Gjorgiev (16) e Aleksandar Ljaftov (13). La Repubblica Ceca se la dovrà vedere contro la Serbia, mentre la Germania incrocerà l’Olanda. Laha vinto la Pool C a punteggio pieno, la ...

ANCONA - Rotta sugli ottavi di finale dei campionati Europei per l'Italia di coach De Giorgi, già certa del primo posto nel Gruppo A che gli azzurri campioni in carica chiuderanno oggi (6 settembre) con la sfida alla Germania. La diretta testuale live di Italia - Germania, partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di pallavolo, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Ultima sfida del raggruppamento per gli uomini di Fefé De Giorgi. Inizia il conto alla rovescia per Italia - Macedonia del Nord, partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei maschili 2023 di pallavolo, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, vincitori della Pool A.

Italia-Germania è l'ultima partita della Pool A degli Europei di pallavolo maschile 2023. Gli Azzurri di De Giorgi sono tra le pretendenti al titolo.