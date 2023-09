Vodafone e Amazon collaborano per estendere la portata dei servizi 4G/5G in Europa e Africa

(Di mercoledì 6 settembre 2023) MILANO –e Project Kuiper, il progetto diper le comunicazioni via satellite in orbita terrestre bassa (LEO), annunciano una collaborazione strategica grazie a cuie Vodacom prevedono di utilizzare la rete satellitare ad ampia larghezza di banda e bassa latenza di Project Kuiper perladei4G/5G in, in aree altrimenti difficili da servire attraverso le tradizionali soluzioni di rete. Il progetto Kuiper collegherà antenne cellulari geograficamente diffuse alle reti di telecomunicazione:e Vodacom saranno così in grado di offrire4G/5G in un maggior numero di località senza dover affrontare i tempi e i costi di costruzione di collegamenti ...

Margherita Della Valle, Chief Executive Officer del Gruppo, ha dichiarato: 'Il lavoro di...Nell'ambito dell'accordo,intende collaborare conper distribuire i servizi a banda larga ad alta velocità di Project Kuiper alle comunità poco o non servite di tutto il mondo .

Vodafone, Vodacom e Project Kuiper inizieranno a implementare servizi in Africa ed Europa non appena i satelliti di produzione di Amazon saranno in rete.