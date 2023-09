Vitivinicolo | l’allarme di Acli Terra | “Sostenere le difficoltà del settore con promozione all’estero e controlli su speculazione dei grandi distributori”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “L’osservatorio sul compartodell’Unione Italiana Vini e di Vinitaly conferma che vi è troppo vino nelle cantine italiane. Rispetto allo scorso anno si registra un +4,5%, cioè 45,5 milioni di ettolitri che equivarrebbero ad oltre 6 miliardi di bottiglie. Preoccupa che la media sia alzata proprio dai vini di qualità con un +9,9%”. Così in una nota Nicola Tavoletta, a nome della presidenza nazionale di. “Tra tutti questi dati, – spiega Tavoletta – quello che spaventa è la contraddizione del mercato extra europeo con un -13%, ed esclusa la Russia che, invece, ci privilegia. Essendo oggi alla vigilia di una vendemmia potenzialmente in calo per cause meteorologiche, questo quadro potrebbe però compensare la futura riduzione di scorte.lancia...

'osservatorio sul compartodell'Unione italiana vini e di Vinitaly conferma che ...'associazione, si legge in una nota,...'associazione, si legge in una nota, "lanciasulla ......per attenuare il colpo al settore ortofrutticolo e. ... La primavera e'estate di quest'anno in Europa sono state ... ovvero con un deficit di umidità del suolo, o in condizioni di ''...... con tanta pioggia, ed un'estate, funestata dall'grandine,...anche un'occasione per fare il punto sul settore... espressione delle nostre terre ed ideali per'abbinamento. La ...