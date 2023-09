Visita a sorpesa di Blinken a Kiev | il gelo del Cremlino | ' Vogliono far morire gli ucraini'

Visita a sorpesa di Blinken a Kiev, il gelo del Cremlino: "Vogliono far ... Globalist.it

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, oggi in visita a sorpresa a Kiev, annuncerà aiuti all'Ucraina per un miliardo di dollari: lo rende noto un funzionario del dipartimento di Stato. (ANSA ...Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Kiev mercoledì per incontrare i principali funzionari ucraini, tra cui il Presidente Volodymyr Zelenskyy e il Ministro degli Esteri Dmytro ...