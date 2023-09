Visco | vicini allo stop sui tassi | rischio su economia è evidente

A poco più di una settimana da un atteso direttorio della Bce, il governatore della Banca d'Italia Ignaziolancia un messaggio sulla manovra monetaria. "Ritengo che siamoal livello al quale fermare l'incremento dei tassi di interesse", mentre nell'area euro "ci sono dei segnali per cui in ...Secondo, che come tutti i governatori di banche centrali delleurozona siede nel Consiglio direttivo della Bce, le condizioni monetarie dovranno restare sufficientemente restrittive per ...Secondo, che come tutti i governatori di banche centrali delleurozona siede nel Consiglio direttivo della Bce, le condizioni monetarie dovranno restare sufficientemente restrittive per ...

Visco: “Vicini al livello per fermare l’aumento dei tassi” la Repubblica

“L’Europa per andare verso transizione sostenibile deve costruire filiere produttive che rendano autonomo l’occidente democratico rispetto a scelte di paesi terzi che a volte con la democrazia hanno p ...ritengo che siamo vicini al livello al quale fermare l’incremento dei tassi”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo a un evento dell’Ispi. “Riguardo al futuro occorrerà ...