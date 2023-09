Virus misterioso agli Us Open | Jabeur | “Mi sentivo uno zombie”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sembra che unsi stia diffondendo quest’annoUs, dopo che un certo numero di giocatori si sono ritirati a causa di un malessere prima dell’inizio della seconda settimana. In particolare, Ons, la stella del tennis tunisino, ha spiegato ai giornalisti, come riporta il Daily Mail, di non essersi sentita bene durante la partita contro Noskova a causa di tosse e altri sintomi: “Mi sento come unoperché ho l’influenza. Sto prendendo un sacco di medicine”. Viene chiamato ormai “USbug” e potrebbe aver colpito anche la numero uno del mondo Iga Swiatek, il finlandese Emil Ruusuvuori, l’austriaco Dominic Thiem, che secondo quanto rivelato ha sofferto anche di mal di stomaco. SportFace.

Non solo tennis agli US Open, con un morbo proliferante che starebbe contagiando diversi tennisti: le testimonianze di Thiem e Ruusuvuori ...I sintomi descritti da alcuni tennisti degli Us Open hanno alimentato il mistero intorno alla loro condizione di salute e al presunto virus che circola tra campo e tribune, nelle aree destinate al ...