Virginia Montemaggi | la tiktoker dal sorriso contagioso

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 2000Città: MilanoPiattaforme: TikTokCategoria:Chi èè nata a Milano il 20 gennaio del 2000, sotto il segno dell’Acquario. Ha frequentato il Liceo Classico a Grosseto, in Toscana, dove si è trasferita con la sua famiglia. Fin da piccola ha mostrato una grande passione per il web e i social media, iniziando a pubblicare video su YouTube e Musical.ly nel 2015, quando aveva solo 15 anni. In questi video raccontava della sua vita da adolescente, dei suoi viaggi, dei suoi hobby e dei suoi trucchi di bellezza. La sua simpatia e la sua genuinità le hanno permesso di guadagnare rapidamente la fiducia e l’affetto dei suoi fan. Nel 2018, con la nascita di TikTok, ...