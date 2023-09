Violenza sulle donne | la legge del governo arriva in Parlamento Varchi | “Approviamola subito”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempi “stringenti” per le misure cautelari, arresto in “flagranza differita”, più “specializzazione” per i magistrati e “priorità assoluta” nei processi. Sono alcune delle misure contenute nel disegno didelper contrastare la, incardinato oggi in Commissione Giustizia alla Camera. Si tratta, ha spiegato la capogruppo di FdI in Commissione, Carolina, di “un segnale chiaro e un atto concreto”, cheattraverso “un testo che prevede norme più severe e soprattutto una maggiore tutela della vittima, con l’inasprimento anche delle misure di protezione preventiva“. Contro la“un testo ampio” che agisce su prevenzione e tutela “Il testo – ha spiegato ...