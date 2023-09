Violenza sessuale su due minorenni | arrestati 4 familiari nel Palermitano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I carabinieri hanno arrestato quattro persone a Monreale in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip di Palermo con l'accusa didi gruppo, lesioni personali, con l'aggravante di aver commesso il fatto a danno di parenti. Le vittime sono infatti due sorelle all'epoca dei fatti, entrambe minori di 10 anni.Le indagini avrebbero consentito di raccogliere un "grave quadro indiziario" a carico degli indagati in relazione a ripetuti episodi dicommessi, tra il 2011 e il 2023, ai danni di due sorelle, attualmente di 13 e 20 anni, all'interno dello stesso nucleo familiare.tre uomini e una donna, tutti stretti congiunti delle vittime. La donna è ritenuta responsabile in concorso dei reati contestati poiché, pur a conoscenza dei fatti, ...

Per 11 anni due ragazzine, una oggi è maggiorenne, sarebbero state costrette a subire violenza sessuale dai propri familiari. Uno scenario di profondo degrado… Leggi ...Le due sorelle che hanno subito violenza domestica in provincia di Palermo sono state immediatamente inserite in una comunità di accoglienza poco dopo la segnalazione del caso. La procura per i minori ...