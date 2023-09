Violenza di gruppo su due sorelle nel Palermitano | arrestati 4 familiari

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – In provincia di Palermo, i Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno dato esecuzione a un’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone indagate, a vario titolo, disessuale,sessuale di, lesioni personali, con l’aggravante di avere commesso il fatto ai danni di discendenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Palermo, è frutto di un’articolata attività investigativa diretta dalla locale Procura e condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Monreale, che avrebbe consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati in relazione a reiterati episodi disessuale che sarebbero stati commessi – tra il 2011 ed il ...