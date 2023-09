Violenza di gruppo in famiglia, quattro arresti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tre uomini e una donna sono stati arrestati da carabinieri di Monreale persessualesessuale die lesioni personali con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti con abuso di autorita’ e nei confronti di minori di 10 anni. Le vittime sono due sorelle che hanno 13 e 20 anni e sono ‘stretti parenti’ degli indagati. L’inchiesta coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia ha fatto luce su reiterati episodi disessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023 . La donna avrebbe tollerato e agevolato gli abusi tentando di coprire le responsabilita’ dei congiunti. L'articolo proviene da Forze Armate News.

