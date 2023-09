Violenza di genere | due arresti nel Napoletano in poche ore

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi: dueinore nel. Il primo episodio è avvenuto a Torre del Greco ieri pomeriggio: i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia sono venuti a conoscenza del fatto che una donna è stata trasferita dal personale del 118 all’ospedale Maresca perché presentava lesioni al volto e tagli alle braccia, dovute a ferite provocate con ogni probabilità da frammenti di vetro. Per la vittima, 25 anni, una prognosi di 15 giorni. Raccolti gli elementi indiziari, i militari hanno appurato che l’autore dell’aggressione sarebbe il compagno della donna, 33 anni. L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti per l’ennesima volta, avrebbe picchiato la ventiquattrenne. I carabinieri l’hanno rintracciano ed arrestato: ora si trova in ...

Anche Scurzolengo riflette sulla violenza di genere. Domenica 10 settembre la Sala Consiliare del Municipio ospiterà la mostra itinerante 'Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più...' del Progetto SOS donna.

L’avvocata e senatrice leghista spiega come arginare le violenze su tre piani diversi: «Si dovrebbe combattere la discriminazione di genere, lo Stato deve prestare rapidamente aiuto a chi denuncia e s ...«Scusami, queste macchinette sono infernali, non riesco a prendere una bottiglietta d'acqua per cortesia potresti aiutarmi». È stata ingannata con una scusa, una ...