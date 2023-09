... complice anche il clima, ma sono convinta che non andrà a inficiare la qualità del nostroe ... Lo ha detto l'assessora all'Agroalimentare e vicepresidente dellaToscana, Stefania Saccardi, ...LaEmilia Romagna ha previsto che per l'iscrizione all'albo delle Botteghe e dei Mercati ... per i 'Venditori di carne', i 'Fornai e venditori di pane e paste', e 'Venditori di'. ......Con un tour organizzato per te in una piccola enoteca potrai assaggiare fino a 5 vini della... In un'atmosfera senza tempo potrai perderti tra i profumi dell'uva e i sapori delrosso e ...

Vino, Regione Toscana: da Governo poche risorse su peronospora

Una stagione vendemmiale di luci e ombre quella per il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, che sta affrontando le conseguenze degli sbalzi del clima di quest’anno. Nella regione è iniziata da pochi ...(askanews) - "La peronospora è un fenomeno che certamente quest'anno si è fatto vedere più del solito, complice anche il clima, ma sono convinta che non andrà a inficiare la qualità del nostro vino e ...