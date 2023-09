Vilda era protetto da Rubiales | un ct scarso che non mancherà a nessuno Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Nonquasi a”. Ilstamattina affonda su Jorge, il ct della Spagna femminile campione del mondo appena licenziato nel repulisti generale della Federcalcio spagnola. Il quotidiano inglese sottolinea che – motivazioni politiche a parte –era…. Ma era undi. “Nel 2022 la Spagna era stata eliminato agli Europei ai quarti di finale contro i futuri campioni, l’Inghilterra, terzo torneo importante consecutivo connel quale la Spagna non era riuscita a raggiungere almeno una semifinale. Nonostante ciò,non si è mai sentita sotto pressione per i risultati come la maggior parte degli altri allenatori. Una settimana prima dell’inizio degli Europei, gli è ...