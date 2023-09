Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023)DEL 6 SETTEMBREORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO CIRCONE E’ REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRDE DELLAFANNO ECCEZIONE LA CASSIA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA LA TIBURTINA CON CODE PER TRAFFICO INTENSO PER LAVORI TRA SETTEVILLE E IL RACORDO NEI DUE SENSI RALLENTAMENTI POI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO ANCHE QUI NELLE DUE DUIREZIONI IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL ...