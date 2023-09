Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023)DEL 6 SETTEMBREORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA AURELIA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI FILE TRA TOLGIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CODE A TRAFFI SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SEMPRE IN INGRESSO ASULLA CASSIA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA PER LAVORI TRA SETTEVILLE E IL RACORDO NEI DUE SENSI CIRCONE PIUTTOSTO INTENSA IN ZONA ...