Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 6 settembre 2023)DEL 6 SETTEMBREORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SO GIA PRENSENTI LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA. SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI FILE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO ASULLA CASSIA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CIRCONE PIUTTOSTO INTENSA IN ZONA ...

