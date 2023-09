' Via il cellulare ai minori che commettono un reato' | il piano del governo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) su Tg. La7.it - Sul tavolo del consiglio dei ministri, nel pacchetto sicurezza, ci sarà anche spazio per il contrasto alla criminalitàle. Lo stesso ministro dell'...

Sul tavolo del consiglio dei ministri, nel pacchetto sicurezza, ci sarà anche spazio per il contrasto alla criminalità minorile. Lo stesso ministro dell'Infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini , ...Inoltre se il telefono o ilè di proprietà dell'azienda, il capo potrà altresì ... la violazione del diritto d'autore, il downloadweb di materiale illegale, la divulgazione di dati ...Nel pre - consiglio che anticipa il Cdm tra i temi sul tavolo i decreti legge Sud, per "il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese', e un primo pacchetto sicurezza dopo i fatti di ...

“IT-allert”, il 14 settembre il messaggio sul cellulare degli umbri: come funziona TuttOggi

Quattordici articoli con misure per contrastare la criminalità minorile e il disagio giovanile. È la bozza del cosiddetto 'Dl Caivano', che il governo ...Milano, 6 set. (LaPresse) - Divieto d'uso totale o in parte di cellulari o utilizzo di piattaforme e servizi online per i minori che hanno compiuto i 14 anni ...