Vertice di maggioranza in vista della Manovra - Al lavoro per sostegni contro il caro bollette e il caro benzina

Leggi Anche Tra bollette, scuola e mutui, in arrivo la stangata d'autunno: 1.600 euro Leggi Anche Meloni al Gp di Monza: 'Situazione complessa, dobbiamo correre di più' - Grana Superbonus sui conti ...A investire ildei ministri dell'Economia Ue in programma a S antiago di Compostela a metà ... il principale partito di opposizione) che lasimula la volontà di risparmio coprendo ...Ma ecco che ildiprevisto oggi pomeriggio (ore 18) assume i contorni del discorso della montagna ai discepoli sulla difficoltà del momento, i soldi che non ci sono, la manovra "...

Manovra, oggi il vertice di maggioranza: verso bonus benzina Sky Tg24

Per le richieste avanzate dai partiti, dai sostegni alle famiglie e alla natalità fino ai bonus benzina per i redditi bassi, servirebbero 40 miliardi. L’incognita superbonus: potrebbe far schizzare il ...Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 6 Settembre 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.