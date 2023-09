Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi | Sarà anno complesso | fondi su salari | sanità e giovani

Non trapelano dichiarazioni ufficiali ma i 'concetti condivisi' tra i partiti della. Quella delle pensioni per i giovani è la novità spuntata dalsu cui 'tutti i partiti sono ...Aumento del deficit al 5%, taglio del cuneo fiscale e pensioni. Questi i cardini della prossima legge di Bilancio. Il tutto al termine dell'attesodiin cui la parola d'ordine è stata "compattezza". A sottolineare le priorità del governo è Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier che ospite su Rtl 102.5 ha ...Giorgia Meloni chiama la suaa Palazzo Chigi per fare un bagno di realtà. I conti ... Le prime ipotesi sui numeri escono poco prima di unattesissimo. Ma nessuno parla dopo le due ...

Manovra, vertice di maggioranza: "Risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni" Sky Tg24

Roma, 6 settembre 2023 – La maggioranza è compatta. Ed è sulla linea di una manovra "seria", che, tradotta in soldoni, significa rigorosa. Il vertice di maggioranza che la premier ha fortemente voluto ...Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani fanno il punto in vista di un autunno politico che si preannuncia caldo. Il deficit sarà alzato al 5% ma la "bomba" Superbonus potrebbe peggiorare la si ...