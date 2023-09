Verratti | viaggio ‘segreto’ | il centrocampista italiano firma un ricco contratto

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il calciomercato contina a regalare sorprese. Dopo la rottura delle ultime settimane con il Psg, ilMarcoha deciso di cambiare maglia. L’ex Pescara non rientrava più nel piani del club e dell’allenatore Luis Enrique e l’addio è stato inevitabile. Secondo le ultime notizie il calciatore è volato in Qatar perre uncon Al-Arabi. Ilè stato escluso dalla lista Champions dal Psg e il rapporto è naufragato dopo 11 anni di ‘convivenza’. Il club qatariota e il Psg hanno raggiunto l’accordo per una cifra di circa 50 milioni di euro. Secondo le ultime notizie il calciatore sarebbe già a Doha in attesa del via libera definitivo.è un calciatore forte e non ha bisogno di ...

Per lui unsimile, ma non uguale, a quello che hanno fatto moltissimi calciatori del calcio ... PSG -: fine di una lunga storia d'amore. Nel turbinio dei giocatori che nel corso degli ...Persi momentaneamente per strada Jorginho e- di certo la non titolarità all'Arsenal del ... Bozze e primi appunti di, in attesa dei veri riscontri che contano, quelli del campo, ma il ...Un tragitto breve per undurato oltre trent'anni, da quando nel 1993 intraprese la carriera ... Assenti invece nell'elenco dei 29 convocati alcuni campioni d'Europa come Bonucci,e ...

Verratti all’Al-Arabi: il centrocampista italiano lascia il PSG per il Qatar. Anche Coutinho a Doha Virgilio Sport

Verratti in Qatar: la scelta del centrocampista italiano PSG ... società del Qatar che ha sede a Doha. Per lui un viaggio simile, ma non uguale, a quello che hanno fatto moltissimi calciatori del ...L’ultimo è stato Verratti. Ghigliottinato a Parigi da una frase secca del nuovo allenatore del Psg, Luis Enrique: “Con me non giocherai mai”. Prima felice, poi dolentissima la storia dei campioni d’Eu ...