Verona | UFFICIALE | un difensore al Basilea

classe 1996 ex, Spal, Genoa e Torino.Calcio 2023 - 2024 Serie A Tabellino partita Hellas- Bologna Squadra in casa HellasSquadra avversaria Bologna L' Hellas, tramite il proprio sito, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alla prossima sfida casalinga di campionato contro il Bologna .

Hellas Verona, UFFICIALE: Ruegg ceduto al Basilea Footballnews24.it

L'Hellas Verona ha annunciato questo mercoledì pomeriggio il trasferimento a titolo temporaneo di Kevin Ruegg al Basilea. Il difensore svizzero, come comunicato dal club scaligero, vestirà la maglia ...