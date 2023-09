Verissimo riparte da Gianmarco Tamberi

(Di mercoledì 6 settembre 2023)La ventottesima edizione diparte da un campione del mondo. Il primo ospite annunciato del talk pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda ogni sabato e domenica alle 16.30 dal prossimo 9 settembre, è, oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest 2023. Nato a Civitanova Marche il 1º giugno 1992,ha battuto tutti i suoi avversari nella cittadina ungherese; un traguardo che aveva già raggiunto, conquistando la medaglia d’oro, ai giochi olimpionici di Tokyo nel 2020. Nel suo palmares l’atleta vanta anche in carriera un titolo mondiale indoor (Portland 2016), due titoli europei all’aperto (Amsterdam 2016 e Monaco di Baviera 2022) e un titolo europeo indoor (Glasgow 2019). Il salotto disarà dunque un modo per ...

Tutto pronto per il ritorno in onda di: ma chi saranno gli ospiti delle prime due puntate in onda a ...Sabato 9 e domenica 10 settembre torna anche. Il contenitore di Silvia Toffanin, inizierà ... Lunedì 11 settembre Barbara Palombellicon Forum. Lo stesso giorno dovrebbe segnare il ...Domenica 8 gennaio, dalle ore 16.30 sempre su Canale 5,alla grande con una intervista speciale a Maurizio Costanzo . Il conduttore e giornalista si racconterà alla padrona di casa, ...

Gianmarco Tamberi ospite a Verissimo Mediaset Infinity

Tante le novità di E’ sempre mezzogiorno ma il cast resta lo stesso, si aggiunge qualche new entry, nessuno resta a casa. Il pubblico non è contento per tutti ma scopriremo puntata dopo puntata i ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...