Venezia | Pietro Castellitto “dirige” papà Sergio | “Noi giovani siamo vivi”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Festival del Cinema di, tutti in piedi per il film di“Enea” dove ha ‘diretto’ (per la prima volta) suoQuando si fa il nome diovviamente non si può non pensare a, ovvero uno degli attori più importanti e conosciuti nel nostro Paese (e non solo). Da qualche tempo, però, si è fatto spazio anche suo figlio. Lo stesso che si è fatto apprezzare, proprio in questi ultimi giorni, direttamente da, dove sta andando in scena l’80ma edizione del Festival del Cinema. Tanto da presentare il suo nuovo film “Enea” che ha avuto un grandissimo successo. Con tanto di standing ovation per lui dal pubblico che ha gradito. L’attore italiano...