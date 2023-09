Venezia | Hit Man di Linklater fuori concorso | noir | commedia | thriller e storia vera

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Viene, come capita spesso, direttamente dalla realtà questastraordinaria eraccontata con genio e sregolatezza in Hit Man da Richard(School of Rock), filme che in Italia sarà distribuito dalla Bim. Protagonista di questa, Gary Johnson (Glen Powell), un professore di psicologia che cita Nietzsche e Freud quando fa lezione agli studenti...

- Non c'è, Fuori Concorso a Venezia80, una sceneggiatura tanto vivace. È Hitman di Richard ... Linklater sa come scrivere una commedia, ma mai come inMan - almeno in tempi recenti - ha ...Richard Linklater dirige una crime comedy fantastica per creatività, sensibilità e messa in scena, con un Glen Powell dentro una storia quasi ...Il vento che sta sferzando il Lido dista regalando al pubblico della kermesse uscite teatrali degli ospiti che si concedono ...è il giorno di Enea di Pietro Castellitto (in Concorso) e di...

Tra i Fuori Concorso c'erano Hit Man di Richard Linklater e il documentario Ryuichi ... giornata giornata dell’80ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia vede due film in Concorso, ...Voto: 7. Infine arriva, Fuori Concorso, l’esilarante, geniale commedia di Richard Linklater “Hit Man”. Tratta da un articolo di giornale di una ventina d’anni fa, racconta, con la giusta aggiunta ...