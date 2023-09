Venezia | arriva ticket d' ingresso dal 2024 | come funziona e quanto costa

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il contributo, pensato per i turisti giornalieri in Laguna, sarà di 5 euro e prenderà il via dalla primavera del. Si punta a un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici, con la definizione di principi generali, esclusioni, esenzioni, controlli e sanzioni, attraverso una piattaforma multicanale e multilingua che arriverà a breve. Ecco tutto quello che c'è da sapere

VENEZIA - Del tutto ubriaco, si era messo al timone del suo catamarano, privo di assicurazione. E sfidando i limiti di velocità dei canali, aveva zigzagato tra le bricole delle grandi ...LIDO DI VENEZIA – Pietro Castellitto ... Clara Galante e Paolo Giovannucci. ‘Enea’ arriva al cinema il 25 gennaio con Vision Distribution. Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a ...