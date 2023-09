Venezia 80 | i look delle star sul red carpet

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Lechiudono nell’armadio bikini, abiti estivi, infradito e passano direttamente al red. E’ la Mostra del Cinema dil’evento che segna ufficialmente la finevacanze. E che evento! Il gotha mondiale dell’entertainment si riunisce al Lido per questa importantissima manifestazione. Non solo attrici (e attori) in Laguna ma anche un numero infinito di mo, influencer e showgirl. Ovviamente tutte fanno a gara per ilpiù accattivante sul tappeto rosso. Ecco gli outfit dell’edizione 2023. Prima serata Malika AyanePer la cerimonia inaugurale di80 lehanno sfoderato tutta la loro seduzione. Dopo il verde e il blu, Caterina Murino, madrina di quest’anno, ha scelto il rosso. L’abito Giorgio Armani Privé con gonna ...

Il super must have della serata Gli abiti rossi! Idella settima serata di80 La madrina Caterina Murino ha scelto ancora una volta Alberta Ferretti per la confezione di un abito dal ......Cinema di, i fiori 3D non sembrano mollare la presa. Al contrario, sugli abiti delle celebrità che sfilano sul red carpet sembrano annunciare la loro intenzione di restare, anche per i......Murino ha saputo rieditare con anche un tocco di rossetto rosso lucido e tanti colpi di mascara sulle ciglia unbon ton. Polina Nioly Pushkareva La regina delle nevi è sbarcata ae fa la ...

Rosso red carpet e rosa Barbie: nella settima serata del Festival di Venezia 2023 finalmente si vede un po' di colore. A brillare le star di Enea, il secondo film da regista ...Georgina Rodriguez icona di stile a Venezia 80, dove ha presenziato alla prima di Enea ... La compagna di CR7 ha affidato il suo look allo stylist Dav Martens, che per l'occasione ha scelto per lei un ...