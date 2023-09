Venezia 80 | i look “da barca” delle star

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ci sono i red carpet della sera, ci sono i party esclusivi, ci sono gli eventi collaterali ma, alla Mostra del Cinema di, anche l’arrivo inè un momento topico. Lepresenti in Laguna sono (quasi sempre) impeccabili nei loroda giorno. Pantaloni morbidi, minidress sensuali, gonne a ruota, denim, tacchi altissimi, sandali rasoterra, mini bag, maxi borse, gioielli preziosi: in fatto di outfit le scelte sono pressoché illimitate. Ecco gli sbarchinell’edizione 2023. A tutto jeans Bianca BaltiIl denim è uno dei materiali più versatili: tessuto “da lavoro” per antonomasia, nei decenni è diventato irrinunciabile nel guardarobafashioniste (e non solo) di tutto il mondo. I capi di jeans non mancano nei“da sbarco” ...