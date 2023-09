Venezia 2023 | Matteo Garrone e Ava DuVernay presentano i loro film in concorso | Io Capitano e Origin

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nella giornata del 6 settembre verranno presentati inIo, diretti dall'italianoe da Ava. Il cinema italiano è nuovamente protagonista acon Io, diretto da, uno dei due titoli inin questa ottantesima edizione insieme a, diretto da Ava. Nelle altre sezioni spazio invece a giovani vampiri, problemi in famiglia, convivenza tra uomini e animali, e tanto altro.inIl primo dei due lungometraggi in...

Venezia 2023, pagelle look sesta serata: Kasia Smutniak chic (8), Priscilla Prestley lugubre (5), Denny Mendez

