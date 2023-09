Varriale | “Critiche al Napoli eccessive | ha sbagliato un tempo in tre partite”

La richiesta disembrerebbe aver mandato Alessandra de Stefano su tutte le furie, anche se ...in seguito alle polemiche sollevate per i Mondiali di calcio in Qatar e alle numerose...Altreerano arrivate per la scelta di Lea Capizzi, giornalista esterna, chiamata in Rai ... Nelle scorse settimane la richiesta di Enricodi tornare in Rai, allontanato e in causa con ......pubblicato una serie post che avevano fatto rumore e che avevano raccolto più elogi cheda ... Michele lancia accuse: "Amico di". E Golovinismo ironizza: "Noooo Claudione ora gli ...

Varriale: "Calma con le critiche, il Napoli ha sbagliato solo un tempo in tre partite" Tutto Napoli

Enrico Varriale, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.Enrico Varriale, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... In campo internazionale è tra i migliori essendo giovane e può ancora crescere. Critiche al Napoli Calma, in tre partite la ...