Valtellina | elicottero precipita a 1700 metri | tre feriti | il pilota è grave al Papa Giovanni

(Di mercoledì 6 settembre 2023) È ricoverato in gravi condizioni all’ospedaledi Bergamo ildell’to nella serata di martedì (5 settembre) in. La dinamica dell’incidente aereo è ancora da verificare. Secondo le prime informazioni il mezzo privato austriaco con a bordo tre persone intorno alle 20:45 è caduto in territorio di Gerola Alta, nei pressi dei laghi di Trona, in provincia di Sondrio, sulle Alpi Orobie. Le tre persone a bordo sono state recuperate vive: due di solo hanno riportato solamente delle ferite, mentre il, di nazionalità svizzera, versa in condizioni più gravi, con lesioni più preoccupanti. Sul luogo dell’incidente, a circadi quota, sono intervenuti i soccorritori di Vigili del ...

Ieri sera unprivato è caduto in, a circa 1.700 metri di quota, nel territorio del comune di Gerola Alta (Sondrio). A bordo c'erano il pilota e due tecnici, tutti recuperati e salvati nella ...Nella serata di martedì 05 settembre si è verificato un incidente aereo in. Unprivato austriaco con a bordo tre persone è precipitato attorno alle 20:45 in territorio di Gerola Alta , nei pressi dei laghi di Trona, in provincia di Sondrio, sulle Alpi ......stanotte intorno alle due e mezza con il rientro delle squadre l'intervento per un... con una quindicina di tecnici della Stazione di Morbegno, VII DelegazioneValchiavenna, il ...

Elicottero precipitato in Valtellina, salvi i tre a bordo Adnkronos

GEROLA ALTA – Si è concluso stanotte intorno alle due e mezza con il rientro delle squadre l’intervento per un elicottero privato, caduto nella serata di ieri nella Valle della Pietra, in Val Gerola, ...Grave incidente aereo in Bassa Valle. Un elicottero commerciale (di Heli Austria) proveniente dalla Bergamasca è precipitato in un luogo impervio martedì sera intorno alle 20.45, nei pressi del lago ...