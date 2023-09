Valle dei polli | il sindaco di Jesi al convegno sugli allevamenti intensivi | “Serve equilibrio Ma una casa lì vicino non la comprerei”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “a un allevamento intensivo, probabilmente unanon la”. Davanti a una domanda diretta, così ha risposto Lorenzo Fiordelmondo,di, in provincia di Ancona, nel corso delorganizzato dal Comitato per lasina dal titolonellasina: opportunità o rischio?. La prima vera occasione di dialogo a queste latitudini, nel cuore della cosiddettadei, dove i cittadini lamentano da tempo gli impatti deglisulle loro vite, in primis a causa delle emissioni di ammoniaca e del cattivo odore. Alla tavola rotonda, moderata con la collaborazione de ...

E sono energia pura per proseguire il cammino lungo la ViaSilter. Si può fare tappa al Silter di Granico, nelladell'Inferno, diventato il museo di questa civiltà che rivive attraverso ...... Gabriele Meluzzi, insieme ai tecnici della Città metropolitana e alcuni componenti del Comitatocittadini. "La bretella non sarà più realizzata adella frana (utilizzando la cavedagna di ...Ma attenzione, non è dato sapere se l'invito sia stato mandato a tutti i sindacicomuni delladel Belice (l'oliva si chiama appunto Nocellara del Belice) oppure solo a quelli di Partanna, ...

Valle dei polli, il sindaco di Jesi al convegno sugli allevamenti intensivi: “Serve equilibrio Il Fatto Quotidiano

L'avventura della Casa Alpina “Don Vigilio Flabbi” di Faserno di Storo fu iniziata dall'amatissimo don Ezio Marinconz, e da allora ogni estate accoglie i ragazzi per soggiorni estivi in buona ...In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia 2023, venerdì 8 settembre 2023 l’Ordine dei Fisioterapisti Piemonte e Valle d’Aosta e l’Associazione Italiana Fisioterapia AIFI sono felici di ...