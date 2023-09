Valle d’Aosta | i due alpinisti salvati sul Becco di Valsoera a 3 mila metri di quota con una long line – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Duebloccati suldisono stati recuperati dai tecnici del Soccorso alpino della Val. L’operazione è stata« estremamente complessa dal punto di vista aeronautico e tecnico» e con «”pochi precedenti». Il Soccorso Alpino ha usato una ‘‘ di quasi 200. «Si è trattato di una azione a 3.000dicon un ‘allungo’ del verricello e con corde apposite, che richiede perizia sia da parte del pilota comandante dell’elicottero, sia dello specialista verricelli, che sono in contatto radio con i tecnici del Soccorso alpino appeso al capo dell’allungo». L’allarme era scattato ieri sera, quando il Soccorso alpino piemontese aveva ricevuto una chiamata per una cordata bloccata in discesa ...