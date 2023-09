Ustica | il doppiopesismo rosso sulle parole di Cossiga

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Su un punto sono d'accordo con Rino Formica, e cioè che anche per possibili riforme istituzionali conviene a tutti confermare fino alla scadenza del mandato la presidenza di Mattarella. Lo dico aggiungendo anche, per chiarezza, che non credo affatto a quello che sostiene Formica e cioè che siamo alla vigilia di una pericolosa operazione reazionaria sotto la regia di Giorgia Meloni che ci riporterebbe indietro nel tempo e nello spazio, quasi vicino a Salò. Addirittura la mia letturaintenzioni di fondo di Meloni è di segno opposto: casomai, il suo obiettivo è quello di operare una calibrata conversione al centro, mantenendo sia pure faticosamente l'unità del centrodestra ispirandosi alla cultura neoconservatrice di Robert Scruton. Questa valutazione pregiudiziale non risolve il problema costituito dalla recente sortita di Giuliano Amato che a più di 40 anni di ...