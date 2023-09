Usare gli extraprofitti sulla benzina per finanziare il bonus trasporti | la proposta di Schlein

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La segretaria del Pd, Elly, rilancia la sfida al governo in vista della manovra e lo fa puntando sul gettito extra proveniente dalle accise e dall’Iva. Per“bisogna sostenere il potere d’acquisto delle famiglie”. Ladella segretaria dem si rivolge direttamente al governo: “Chiediamo che l’extragettito dei carburanti dovuto agli aumenti venga usato per ile per sostenere le fasce più fragili su cui questi rincari pesano maggiormente”. Ladial governo: extragettito dellaper ilpropone quindi di utilizzare i ricavi extra dell’Iva...

La scuola avrà delle risorse proprio per andare a prendere questi ragazzi,lo psicologo, ... insieme conaltri colleghi: sarà un coordinatore. La mia idea di scuola è quella di una scuola ...... mentre con il governo Melonisbarchi da inizio anno sono raddoppiati, o per ribadire la necessità di "un nuovo decreto sicurezza entro fine mese". E' la stessa strategia che iniziò adall'...Lecco, una donna si reca in un ristorante e mostra tutto il suo stupore sui social perchéhanno addebitato un costo extra: ecco di cosa si tratta La città di Lecco, situata sulle rive ...per ...

Come usare gli Amiibo con Nintendo Switch MisterGadget.Tech

E’ anche possibile usare le cuffiette con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, e c’è la connessione veloce Google Fast Pair con i dispositivi Android e Swift Pair con ...HONOR durante IFA 2023, ha presentato l'HONOR V Purse e l'HONOR Magic V2 ricevendo ben 36 premi dalla stampa della celebre fiera di Berlino. Tutti i dettagli ...