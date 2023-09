Donaldcontinua ad attaccare il procuratore speciale Jack Smith che sta indagando l'ex presidente americano sul suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e il suo ruolo nel tentativo di ......ministero della Sicurezza di Stato cinese ha attaccato le recenti aperture diplomatiche degli, ... I commenti del ministero, in ogni caso, non hanno risparmiato le amministrazioni Biden e, " ...... parallelo a quello tentato sulla sponda Pacifica, detto TPP e poi annullato da, era parte di ... Per quanto riguarda glil'elemento di maggior peso da far valere a livello internazionale è ...

Usa, Trump attacca: il procuratore speciale cancella le prove - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta intensificando gli attacchi pubblici contro il suo predecessore Donald Trump, che a ...Donald Trump continua ad attaccare il procuratore speciale Jack Smith che sta indagando l'ex presidente americano sul suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e il suo ruolo nel ...