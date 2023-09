Usa | influencer da 2 milioni di follower arrestata per abuso su minore | dava consigli per punire i figli

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’Ruby Franke pubblicava su Youtube video in cui insegnava comei propri. Le sue regole prevedevano digiuni, pene corporali e privazioni del sonno. La donna è stataper presuntosui minori dopo che uno dei suoi sei bambini è riuscito a scappare a casa dei vicini. Il piccolo, in evidente stato di malnutrizione, è stato portato in ospedale insieme a uno dei suoi fratellini in condizioni simili. Il bambino è riuscito a strisciare fuori da una finestra per poi dirigersi a casa dei suoi vicini che hanno lanciato l’allarme chiamando il 911. Aveva ferite aperte e segni di nastro adesivo sulle caviglie e sui polsi, chiedeva disperatamente acqua e cibo. Dopo aver perquisito l’abitazione dell’, la polizia ha scoperto che anche un altro dei ...

Usa, influencer arrestata: dava consigli su come punire i figli TGCOM

