Usa | il segretario di Stato Blinken a sorpresa a Kiev Cnn | «Annuncerà aiuti per un miliardo di dollari»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nella mattina di oggi, 6 settembre, ildiamericano Antonyha raggiunto. Lo hanno annunciato i media ucraini, e la notizia è stata successivamente confermata da fonti dell’Ufficio della presidenza ucraina. Si può considerare una visita a, dal momento che non era stata preannunciata ufficialmente nei giorni scorsi. La Cnn ha parlato con una fonte autorevole del Dipartimento diamericano, che ha rivelato l’incontro previsto per oggi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Secondo quanto anticipato dal funzionario di, le sorprese non sarebbero finite: sembra cheabbia intenzione di annunciareall’Ucraina per un ...

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è arrivato oggi in Ucraina per una visita a sopresa. A Kiev incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, come ...Prosegue la guerra in Ucraina. Sul terreno è stato fermato un attacco missilistico russo contro Kiev, mentre sul fronte diplomatico internazionale i ...