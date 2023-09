Us Open | Shelton vince il derby Usa con Tiafoe | è in semifinale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Muchova batte Cirstea e avanza inPer la prima volta in carriera Benè inallo Us2023, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Lo statunitense, numero 47 del mondo,ila stelle e strisce con Frances, numero 10 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-2, 3-6, 7-6 (9-7), 6-2 in 3 ore e 9 minuti. Anche Karolina Muchova avanza in. La ceca, numero 10 del mondo e del seeding, sconfigge la romena Sorana Cirstea, numero 30 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e 39 minuti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Frances Tiafoe was right when he said his U.S. Open quarterfinal match against fellow American Ben Shelton was going to be a win for tennis, as it marked the first time two black men faced one another ...Ben Shelton’s reward for his battling quarterfinal victory at the U.S. Open on Tuesday is a match against 23-time Grand Slam champion Novak Djokovic, and the young American is confident he can play ...