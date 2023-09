US Open | Medvedev batte Rublev e il caldo | ' Un giorno un giocatore ci resterà secco'

... TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO A conferma delle sue difficoltà, Rublev ha vinto solo due punti su tredici con la seconda nel secondo set. Ancheè ...Benevenuti all'del Malessere. Da giorni a New York fa un caldo insopportabile, si boccheggia la sera a 34 ... Daniil, nel match contro il Padrino Gentile - il suo amico e connazionale ...Daniilin semifinale agli Us. Il campione del 2021 batte tre set a zero il connazionale Andrey Rublev nel derby russo con i parziali di 6 - 4, 6 - 3, 6 - 4 e riesce a limitare i danni al ...

Us Open, Medvedev batte Rublev ed è in semifinale La Gazzetta dello Sport

'Un giorno un giocatore morirà e allora vedranno'. Rivolto alla telecamera, Daniil Medvedev ha lasciato capire senza alcuna possibilità di ...Daniil Medvedev chiude la sessione diurna sull’Arthur Ashe Stadium qualificandosi per la semifinale della parte alta degli US Open 2023. Battuto per 6-4 6-3 6-4 nel derby russo Andrey Rublev; ora ...