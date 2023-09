(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un misteriososta colpendo idel prestigioso torneo Us. Stessi malesseri e abbandoni prima e durante le partite. "Troppi casi per trattarsi di una casualità"

Da Thiem a Swiatek, da Eubanks a Jabeur che ha confessato di ''essersi sentita uno zombie''. Durante gli Usin svolgimento a New York diversi tennisti hanno accusato malesseri vari, decisamente troppi per pensare che si tratti di pura casualità. E così, pur senza conferme, torna l'incubo del Covid , in ...Danni per 5mila euro • Èsulla morte di Luca Canfora. Il costumista di Sorrentino è ... Intanto agli Eurovolley gli azzurri battono la Svizzera 3 a 0 • Agli UsaAlcaraz batte ...Una donna è stata trovata morta oggi pomeriggio, 4 settembre, nell'androne di un palazzo a Roma. La vittima, un'infermiera di 52 anni, aveva ferite da arma da taglio sull'addome. Il ritrovamento è ...

Us Open, il giallo del virus che sta mettendo fuori gioco i tennisti ilGiornale.it

È giallo sul misterioso virus che ha preso di mira gli Us Open attualmente in svolgimento a New York, dove diversi tennisti dopo aver accusato malesseri vari sono stati costretti a ritirarsi dal ...Diversi protagonisti dello Slam in corso in America sono stati costretti a ritirarsi a causa di sintomi riconducibili alla nuova variante Covid Pirola, anche se non ci sono conferme ...