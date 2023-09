US Open | Djokovic vince | convince e stupisce | il numero a fine match è da stropicciarsi gli occhi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Novakcontinua a stupire per le giocate in campo ma anche per la capacità di intrattenere il pubblico con trovate sempre nuove. Il mondo dello sport ha visto esibirsi campioni di tutti i tipi, talenti in grado di settare nuovi standard e di diventare metro di paragone per i contemporanei e per le generazioni a venire. Nel calcio questo onore-onere è spettato a tanti, ma se dobbiamo proprio scegliere un campione che è stato in grado di lasciare il segno e di mettere d’accordo tutti sul proprio talento, probabilmente questo è stato Diego Armando Maradona. Per il momento gli USstanno rispettando le previsioni:viaggia verso la finale – Ansa Foto – Grantennistoscana.itUn altro sportivo in grado di mettere tutti d’accordo sul suo talento e sul ruolo di simbolo di uno sport è stato sicuramente il nostro Valentino ...

...Alcaraz ed Alexander Zverev hanno staccato entrambi il pass per i quarti di finale dello US'... la terza nel giro di due mesi dopo Wimbledon e Cincinnati, contro Novak. Il fenomenale ...... Medvedev e. E nelle ultime ore emerge un nuovo colpo di scena riguardo questo finale di ... Us... avendo trionfato qui nel 2021 e spezzando il sogno didi realizzare il Grande Slam. Il ...Medvedev - Rublev in diretta tv e streaming Il match valido per i quarti di finale dello UStra ...

Djokovic batte Fritz agli Us Open: 47ª semifinale Slam, superato Federer! Tuttosport

Sky News Novak Djokovic sings Beastie Boys with fans Novak Djokovic led the crowd in a rendition of the Beastie Boys' Fight For Your Right after making it through to the US Open semi-finals.E adesso il tennista vorrà sognare in grande, puntando alla finale degli US Open. Di fronte a lui però ci sarà Novak Djokovic, che ha conquistato la semifinale numero quarantasette della propria ...