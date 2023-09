US Open | Djokovic in semifinale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Novakinnel tabellone del singolare maschile dell’US2023. Il serbo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone, per 6-1, 6-4, 6-4 in 2h34?.attende ora il vincente del derby americano tra Frances Tiafoe, testa di serie numero 10, e Ben Shelton. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

