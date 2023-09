US Open 2023 | Shelton infiamma l’Arthur Ashe | vince il derby contro Tiafoe e va a sfidare Djokovic

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bensi prende il proscenio e dimostra di essere nato per starci su quel palco. In questo caso,. Il 20enne di Atlanta si aggiudica ilFrancescon il punteggio di 6-2 3-6 7-6(7) 6-2 e accede alla sua prima semifinale Slam agli US. Un cammino impressionante, quando ci si accorge che un solamente un anno fasi presentava al grande pubblico e che questo si tratta infatti solamente del quinto major giocato nella sua giovane carriera. E da oggi può vantare già un quarto di finale a Melbourne e una semi a New York. Non male per un ragazzo che la prossima settimana farà il suo debutto in top-20, solo un altro degli step di classifica di cui sarà protagonista nel prossimo futuro. La ...

E nella vicenda ha avuto una conseguenza ovvia: "Sono nate chat, gruppi su Telegram, gruppi delle scuole di preparazione che invitavano ragazzi usciti dall'esame a postare domande appena ...Coco Gauff affronterà Karolina Muchova nella semifinale degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Per la prima volta in carriera la giovane tennista di casa è al penultimo atto del torneo newyorkese, ...... quelli andati in scena mercoledì a Flushing Meadows, ma poco importa a Karolina Muchova , che superando 6 - 0 6 - 3 Sorana Cirstea si è garantita il suo posto in semifinale agli US. La ...

In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv: Dal gatto alla giraffa... chi dorme di più Velocità da record per il falco pellegrino I delfini p ...Ben Shelton, 20 anni e numero 47 del mondo, è la grande sorpresa dell'Open degli Stati Uniti 2023. L'americano, contro pronostico, ha battuto ...