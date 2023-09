Uomini e Donne | niente gender reveal per Nicole Mazzocato | ecco il modo originale con cui ha svelato il sesso del bebé in arrivo

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Negli scorsi giorni l’ex corteggiatrice diaveva rivelato ai fan sui social di essere in attesa del suo secondo bambino., infatti, lo scorso anno aveva dato alla luce il suo primogenito Paolo, avuto con il compagno Armando Anastasio. In quell’occasione laaveva risposto anche a qualche curiosità da parte delle persone che la seguono quotidianamente, rivelando di aver cercato così presto un secondo figlio perché desiderava che Paolo avesse un fratello con cui giocare, a differenza di quanto è accaduto a lei, che ha una differenza di cinque anni rispetto a suo fratello.ha anche spiegato i motivi che l’hanno spinta a tenere la gravidanza nascosta per quasi cinque mesi, ammettendo di essere piuttosto riservata su ...