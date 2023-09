Uomini e Donne anticipazioni | nuovi orari in arrivo per la nuova stagione?

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Preparatevi, ragazzi! Ladi, condotto da Maria De Filippi è alle porte, ma sembrano esserci dei cambiamenti in vista. Si vocifera che la durata delle puntate potrebbe essere diversa dalle passate stagioni. Inizialmente, si è parlato di un accorciamento di circa 15 minuti, ma ora ci sono dubbi su questa notizia. Sarà davvero così o si tratta di un errore nella programmazione? Scopriamo cosa sta succedendo! Durata delle puntate diin bilico? Da qualche settimana si vociferava che le puntate disi sarebbero concluse alle 15.50 anziché alle 16.10, come sempre. Questo avrebbe permesso di dare spazio ad altri programmi nel palinsesto di Canale 5, come il Grande Fratello e La Promessa, modificando di ...

...polizia morale di Teheran per non aver indossato correttamente il velo imposto a tutte le... Due giorni dopo, sempre a Teheran, un altro filmato riprende alcunidelle forze dell'ordine ...... allarme sugli stili di vita - Schillaci: 'Recuperare i ritardi sugli screening' Leggi Anche Tumori, calano tassi di mortalità in Ue e Regno Unito: - 6,5%e - 3,7%Leggi Anche Entro il ...Poche chiacchiere, sguardi glaciali,che vanno dritti per la loro strada, monolitici, senza un dubbio o un ripensamento. Ma Hill non si acocntanta e riduce tutto ancora più all'osso ...

Fra Val Camonica e Val Trompia si snoda un cammino di circa 70 km che unisce le vallate dove si produce il formaggio Dop Silter e dove è viva la maestria delle «casare» ...Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne: l’appello contro l’opinionista non è passato inosservato, ecco cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi. Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria ...