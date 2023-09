Uomini e Donne anticipazioni | Gianni Sperti contro Aurora | «Ti denuncio!»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nuova registrazione dioggi 6 settembre 2023. Secondo i primi spoiler, ci sarebbe stato un duro straTropea. Sono noti i dissapori tra l'opinionista e la dama del parterre femminile del Trono Over. In più occasioni ha dichiarato di essere stato preso di mira da profili fake contestualmente alla presenza di. Al termine della scorsa stagione,ha raccontato di essere stato minacciato da diversi profili. Sono pochi i dettagli in merito alla lite, ma l'account Trashtvstellare ha fatto sapere che ad un certo puntoha annunciato l'intenzione di denunciareTropea: "Se continui a ...